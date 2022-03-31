Москва, 31 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине, стала темой обсуждения в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава Российского государства подробно разъяснил главе норвежского правительства причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, её цели и задачи.

«Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего — принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров в целях эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, включая Мариуполь», — добавили в Кремле.

Также российский лидер проинформировал Гара Стёре о переговорах представителей России и Украины, очередной раунд которых состоялся на днях в Стамбуле.

Стороны условились поддерживать контакты.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по защите Донбассе. Её проводят Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР.

Главными целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, защита жителей ДНР и ЛНР от агрессии со стороны киевского режима, устранение исходивших с территории этой страны угроз в адрес России.