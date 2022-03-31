Москва, 31 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Вопрос энергетической безопасности для Японии является одним из ключевых, поэтому участие в проекте «Сахалин-2» имеет для неё стратегическое значение, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Gazprom.ru Проект «Сахалин-2»

«Кроме того, на фоне беспрецедентно высокого уровня мировых цен на природный газ доступ к относительно недорогим ресурсам является важным фактором конкурентоспособности экономики.

Поэтому введение санкций Японией против РФ не затронуло её участие в данном проекте.

При оценке рисков выхода компаний из аналогичных проектов с участием организаций из зарубежных стран важно оценить значимость того или иного проекта для компании-участника.

Если вопрос будет касаться исключительно финансовых показателей и наличия альтернативы по партнёрам из других стран, то риски прекращения сотрудничества будут выше, чем в ситуации, аналогичной с «Сахалином-2», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что из нефтегазового проекта «Сахалин-2» власти страны не намерены выходить.

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