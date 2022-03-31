Тюмень, , 15:01 — REGNUM Сборная Белоруссии одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону. Об этом 31 марта сообщает ИА REGNUM.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусская команда, в состав которой вошли Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов, преодолела дистанцию за 1 час 11,07 минуты, использовав восемь дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг.

Второе место заняла команда ХМАО-2, за которую выступали Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин и Никита Поршнев. Они избежали штрафных кругов, но отстали от победителей на 10,1 секунды.

В тройку вошла команда Московской области, за которую бежали Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков и Семён Сучилов. У них также нет штрафных кругов, но отставание составило 12,8 секунды.

Напомним, чемпионат России по биатлону проходит в Тюмени с 30 марта по 3 апреля. Соревнования проходят в открытом формате с участием спортсменов из Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Юрлова-Перхт и Цветков выиграли смешанную эстафету на ЧР по биатлону