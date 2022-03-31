Ташкент, 31 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал совещание, посвященное макроэкономической стабильности, развитию регионов и отраслей в связи со сложной ситуацией в мировой экономике. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«В начале месяца мы создали специальную комиссию, просчитали все риски и начали принимать своевременные меры по наиболее актуальным направлениям, и результаты начали приносить плоды», — сказал Мирзиёев в начале совещания.

Отмечается, что на Ташкентской товарной бирже иностранные компании начали продавать такие продукты, как пшеница, мука, сахар и растительное масло. В продолжение этой работы, в течение недели президент поручил широко вовлечь в работу товарной биржи крупных зарубежных производителей и оптовые организации.

«Также глава государства поручил принять меры по дальнейшему снижению железнодорожных тарифов и расходов», — говорится в сообщении.