Брянск, , 15:08 — REGNUM Двух заместителей губернатора Брянской области, работавших в статусе врио, согласовали на должности 31 марта депутаты регионального парламента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Заседание Брянской областной думы Https://duma32.ru

В должности утверждён Николай Лучкин, курирующий промышленность, транспорт, связь, физическую культуру и спорт региона и Николай Симоненко, отвечающий за архитектуру, строительство, дорожное хозяйство, ТЭК и ЖКХ, тарифы в области.

Николай Лучкин находился в статусе врио с июня 2020 года, Николай Симоненко — с октября 2021 года.