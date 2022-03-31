Брянск, 31 марта, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Двух заместителей губернатора Брянской области, работавших в статусе врио, согласовали на должности 31 марта депутаты регионального парламента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Https://duma32.ru Заседание Брянской областной думы

В должности утверждён Николай Лучкин, курирующий промышленность, транспорт, связь, физическую культуру и спорт региона и Николай Симоненко, отвечающий за архитектуру, строительство, дорожное хозяйство, ТЭК и ЖКХ, тарифы в области.

Николай Лучкин находился в статусе врио с июня 2020 года, Николай Симоненко — с октября 2021 года.