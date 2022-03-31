Кемерово, 31 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Спецоперация на Украине была просто необходима. В этом убеждён один из основоположников развития предпринимательства в Тайгинском городском округе Кемеровской области Виталий Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Я понимаю, что нашему президенту было очень трудно принять такое решение, — подчеркнул он. — Сейчас в условиях санкционных ограничений не нужно сеять панику, не стоит проводить организованные скупки продуктов, канцелярских товаров. В частности, проблем с офисной бумагой нет, просто несколько зарубежных производителей отказались от её производства. Но российские производители работают по-прежнему и выпускают продукцию в том же объеме и по той же цене».

Он уверен, что «всё со временем придёт в норму».