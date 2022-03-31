Бабынино, , 15:50 — REGNUM В Калужской области бывший начальник отделения судебных приставов в Бабынинском районе обвиняется в присвоения денег с использованием своего служебного положения. Об этом 31 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года обвиняемая, являясь старшим судебным приставом — начальником Бабынинского районного отдела судебных приставов УФССП по Калужской области, совершила хищение денежных средств на общую сумму более 60 тыс. рублей, взысканных в рамках исполнительных производств. Женщина перечисляла деньги на банковские карты своих знакомых с последующим перечислением на свой лицевой счет.

Уголовное дело направлено в суд. За совершение данного преступления предусмотрено до шести лет лишения свободы.

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