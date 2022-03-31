Абакан, , 14:59 — REGNUM Не медлить и быть готовыми к ухудшению пожароопасной обстановки на 100% призвал глава Хакасии Валентин Коновалов на видеосовещании 31 марта.

Лесной пожар 34.mchs.gov.ru

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, основной темой совещания стало прохождение пожароопасного периода. Коновалов призвал не допустить повторения трагедии 2015 года. Тогда в Хакасии природные пожары перекинулись на населённые пункты. Как сообщало ИА REGNUM, было уничтожено более 1,2 тыс. строений, жертвами массовых пожаров стали 32 человека, без жилья остались 6,5 тыс. человек.

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Между тем пожароопасная обстановка весной 2022 года уже оценивается как напряжённая. Например, 26 марта степь горела 24 раза. По прогнозам синоптиков, в Хакасии ожидается ветер и резкое потепление, что может привести к ухудшению пожарной обстановки.

Власти утверждают, что в муниципалитетах была проведена большая подготовительная работа к сезону пожаров.

Коновалов обратился к руководству хакасских районов и городов: »Медлить нельзя! Нужно быть готовыми к ухудшению пожароопасной обстановки на все 100%. Это ваша персональная ответственность. Спрашивать с вас и мы будем, и правоохранительные органы в том числе».

Всего в Хакасии с начала 2022 года произошло 128 степных пожаров и палов травы. Это в 13 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Выросла и площадь, пройденная огнём (в 19 раз).

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