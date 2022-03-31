Лос-Анджелес, США, 31 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Американский актёр Оскар Айзек рассказал о фанатских сообществах трёх медиа-франшиз — «Звёздных войн», «Дюны» и киновселенной Marvel. Об этом 31 марта пишет E! News.

Скриншот видео на YouTube Оскар Айзек

Как отмечает издание, Айзек выделил различия между поклонниками всех трёх франшиз. «Я думаю, что «Звездные войны» были особенно безумными, во многом это касается «Пробуждения силы»… Было похоже на религиозное сумасшествие — то, что там происходило», — поделился актёр. Он отметил, что фанаты «Дюны» похожи на поклонников «Властелина Колец»: «…очень литературно. Они долго жили с этими книгами, так что это всегда увлекательные беседы».

По словам Айзека, в фильмах киновселенной Marvel он сыграет малоизвестного персонажа. Поэтому он считает, что появление новых фанатов у его героя — это «самая захватывающая часть» работы над сериалом «Лунный рыцарь».

ИА REGNUM напоминает, что премьера шоу «Лунный рыцарь» состоялась 30 марта 2022 года. Оскар Айзек исполнил в нём главную роль.