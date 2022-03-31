Москва, , 14:56 — REGNUM На укрепление рубля за последние несколько дней влияют, прежде всего, внеэкономические факторы, первым из которых является требование о переводе платы за энергоносители в российскую валюту, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За газом вполне могут последовать нефть, а также зерно, металлы, удобрения, лес и так далее. Пока недружественные страны не дали положительного ответа на возможность подобных изменений, тем более что в большинстве «газовых» контрактов не предусмотрена опция оплаты в рублях.

Если не получится задействовать механизм форс-мажора, а просто удастся договориться о расчетах рублями, то в ряде случаев всё равно придется вносить изменения в существующие контракты, а это, скорее всего, повлечет за собой и дополнительные изменения в части сокращения сроков их действия, поскольку Запад ищет замену российскому топливу.

Что это значит? Это значит, что данные риски добавятся к другим отложенным факторам, влияющим на российскую экономику в связи с непоставкой важных товаров (в том числе оборудования и материалов), что затруднит производство.

Но на сегодняшний день даже представители недружественных стран вынуждены признать, что санкции против России не работают в том объеме, какой был запланирован, и рубль почти отыграл падение конца февраля – начала марта.

Поспособствовали этому и другие меры, предпринятые правительством и Банком России в ответ на заморозку валютных резервов, связанные с валютными ограничениями для нерезидентов, а также разрешение параллельного импорта.

Прогнозировать развитие событий, влияющих на курс российского рубля, сегодня сложно, но с точки зрения денежно-кредитной и валютной политики предпринимаемые сегодня меры являются оправданными для поддержания курса российской национальной валюты.

Если говорить о влиянии макроэкономических факторов на рубль, то в связи с взаимными санкциями в 2022 году будет существенно уменьшен размер счета текущих операций в платежном балансе страны.

Но его положительное (активное) сальдо при резком сокращении импорта, скорее всего, сохранится, что вкупе с общей серьезной недооцененностью рубля по паритету покупательной способности дает шанс российской валюте не терять своих позиций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль укрепился в условиях введённых Западом санкций, и это удивительно, заявил инвестор из США Адам Таунсэнд.

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