Горно-Алтайск, , 14:56 — REGNUM В столице Республики Алтай с 30 марта введён режим повышенной готовности в связи с потеплением и интенсивным снеготаянием. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайске, в городе ведутся противопаводковые работы.

Берегоукрепительные работы в Горно-Алтайске Администрация Горно-Алтайска

Так, специалисты занимаются углублением русла рек и отсыпкой береговой линии, распиловкой льда у мостов. В администрацию города также поступают просьбы от жителей отвести талые воды.

«Однако защита своего участка и дома от талых вод также является и заботой горожан. Правилами благоустройства города предусмотрена ответственность собственников частных домовладений за обслуживание прилегающей территории», — отметили в мэрии.