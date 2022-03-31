Москва, , 14:55 — REGNUM Украина целенаправленно создает затруднения с ротацией персонала украинских АЭС, используя ситуацию как повод для антироссийской пропаганды. Об этом сообщило 31 марта постоянное представительство России при международных организациях в Вене.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ротация персонала на украинских АЭС относится к компетенции украинских властей, российская сторона ей никак не препятствует.

Украинский ядерный регулятор периодически сообщает Международному агентству по атомной энергии о проблемах с ротацией персонала на украинских атомных электростанциях. При этом, согласно последнему заявлению гендиректора МАГАТЭ, персонал Чернобыльской АЭС не менялся с 20−21 марта.

«Обращаем внимание, что на объектах продолжает работать украинский персонал. Его ротация относится к компетенции украинских властей. Россия этому никак не препятствует. Тем не менее, киевский режим целенаправленно создает затруднения нормализации данного процесса с целью использования ситуации в качестве информационного повода для очередного витка антироссийской пропаганды», — говорится в сообщении российской миссии в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что заявления о том, что действия России на Украине якобы способствуют созданию угрозы ядерной безопасности, являются не соответствующими действительности.

Читайте также: Посол РФ опроверг создание Россией на Украине угрозы ядерной безопасности