Постпредство РФ: Москва делает все для безопасности АЭС на Украине
Москва, 31 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Украина целенаправленно создает затруднения с ротацией персонала украинских АЭС, используя ситуацию как повод для антироссийской пропаганды. Об этом сообщило 31 марта постоянное представительство России при международных организациях в Вене.
Отмечается, что ротация персонала на украинских АЭС относится к компетенции украинских властей, российская сторона ей никак не препятствует.
Украинский ядерный регулятор периодически сообщает Международному агентству по атомной энергии о проблемах с ротацией персонала на украинских атомных электростанциях. При этом, согласно последнему заявлению гендиректора МАГАТЭ, персонал Чернобыльской АЭС не менялся с 20−21 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что заявления о том, что действия России на Украине якобы способствуют созданию угрозы ядерной безопасности, являются не соответствующими действительности.
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