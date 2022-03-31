Душанбе, , 14:54 — REGNUM Сегодня, 31 марта, в Душанбе простились со спортивным журналистом Фарходом Джабборовым, он скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщает «Азия Плюс».

Душанбе Wooddee

По данным журналистов, футбольный обозреватель заболел в прошлом году и перенес несколько тяжелых операций.

Отмечается, что журналист освещал, в основном, детский и молодёжный футбол, публиковал свои заметки в газетах «Вечерний Душанбе», «Варзиш-Спорт» и других.

«На похороны журналиста собрались его коллеги, футболисты и тренеры, руководители республиканской и столичной федераций футбола. Джаноза-намаз (погребальная молитва) состоялась в соборной мечети имени Кози Абдурашида в махалле Маърифат (бывшая улица Гастелло) в «старом аэропорту», — говорится в публикации.