Монтевидео, , 14:59 — REGNUM Согласно исследованиям национального статистического института Уругвая, уровень бедности в стране за вторую половину 2021 года вырос на 11%. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Уругвая Alex Proimos

76 семей из тысячи оказались за чертой бедности, таким образом, их доходы не достигают уровня, необходимого для покрытия основных нужд. Наивысший уровень нищеты зафиксирован среди этнических меньшинств, в первую очередь африканского населения.

Всего за период пандемии более 100 тысяч уругвайцев оказались за чертой бедности из-за падения рынка труда, изоляции, а также повсеместного уровня цен.

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