Архангельск, 31 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Архангельской области продукцию местных сельхозтоваропроизводителей будут поставлять в больницы, школы и другие бюджетные учреждения, сообщает региональное правительство.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Столовая

«Мы видим рост объемов обеспечения региона продукцией местных птицефабрик, но пока этого недостаточно — всего 1,5−2% в год, — сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время посещения Котласской птицефабрики. — Нам нужно увеличивать объемы производства и реализации местной продукции высокого качества внутри региона, обеспечивать ею наши школы, детские сады, больницы, учреждения социальной защиты. Прошу протокольно зафиксировать поручение о налаживании более активного взаимодействия профильных министерств с производителями. И это касается не только яиц, но и молочной, хлебобулочной, рыбной продукции».

Как сообщало ИА REGNUM, Котласская птицефабрика столкнулась с дефицитом ветеринарных препаратов и ростом стоимости комбикормов.