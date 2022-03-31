Донецк, , 14:53 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли Докучаевск. Об этом 31 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 13:10 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь в сторону населённого пункта Докучаевск. Всего было выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских силовиков попал населённый пункт Сигнальное.