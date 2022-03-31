Париж, , 14:52 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится с визитом в Финляндию, сообщает Le Parisien.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан Mid.ru

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В Финляндии глава МИД Франции встретится с президентом страны Саули Ниинистё, министром иностранных дел Пекка Хаависто и депутатом парламента Финляндии Матти Ванханеном.

Стороны обсудят кризис на Украине, меры поддержки беженцев и газовый вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ФранцииЖан-Ив Ле Дрианпосетит Финляндию, Эстонию и Литву.

Подробнее в материале: Глава МИД Франции посетит Финляндию, Эстонию и Литву