Глава МИД Франции едет в Финляндию для обсуждения ситуации вокруг Украины
Париж, 31 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится с визитом в Финляндию, сообщает Le Parisien.
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
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В Финляндии глава МИД Франции встретится с президентом страны Саули Ниинистё, министром иностранных дел Пекка Хаависто и депутатом парламента Финляндии Матти Ванханеном.
Стороны обсудят кризис на Украине, меры поддержки беженцев и газовый вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ФранцииЖан-Ив Ле Дрианпосетит Финляндию, Эстонию и Литву.
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