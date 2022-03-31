Москва, 31 марта 2022, 14:51 — REGNUM Проблема дефицита на рынках сырья может особенно обостриться в осенне-зимний период 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.
«Риски гиперинфляции в европейских странах очень значительны, — сказал Мастеров. — Во многом это зависит от дальнейшего развития событий вокруг украинского кризиса и сценария геополитической и экономической конфронтации. В настоящее время западные страны консолидированно объявили России, по сути, экономическую войну, рассчитывая заставить РФ пойти на крупные уступки как в геополитике, так и в экономических отношениях».
Вместе с тем, как пояснил экономист, с серьезными негативными экономическими последствиями от идущей и нарастающей конфронтации сталкиваются и страны Запада.
«И чем дольше будет продолжаться сложившаяся ситуация, тем серьезнее будут последствия, тем более острой может стать проблема дефицита на рынках сырья, продовольствия и энергоресурсов. Особенно сильно данная проблема может обостриться в последующий осенне-зимний период. Серьезный дефицит, в свою очередь, рискует спровоцировать высокую инфляцию, а в случае затягивания текущего конфронтационного сценария на 4−6 месяцев и более — и гиперинфляцию», — сказал Мастеров.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров заявил, что высокая инфляция в странах Европейского союза выглядит неизбежной.
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