Москва, 31 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Проблема дефицита на рынках сырья может особенно обостриться в осенне-зимний период 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Флаг Евросоюза

«Риски гиперинфляции в европейских странах очень значительны, — сказал Мастеров. — Во многом это зависит от дальнейшего развития событий вокруг украинского кризиса и сценария геополитической и экономической конфронтации. В настоящее время западные страны консолидированно объявили России, по сути, экономическую войну, рассчитывая заставить РФ пойти на крупные уступки как в геополитике, так и в экономических отношениях».

Вместе с тем, как пояснил экономист, с серьезными негативными экономическими последствиями от идущей и нарастающей конфронтации сталкиваются и страны Запада.

«И чем дольше будет продолжаться сложившаяся ситуация, тем серьезнее будут последствия, тем более острой может стать проблема дефицита на рынках сырья, продовольствия и энергоресурсов. Особенно сильно данная проблема может обостриться в последующий осенне-зимний период. Серьезный дефицит, в свою очередь, рискует спровоцировать высокую инфляцию, а в случае затягивания текущего конфронтационного сценария на 4−6 месяцев и более — и гиперинфляцию», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров заявил, что высокая инфляция в странах Европейского союза выглядит неизбежной.