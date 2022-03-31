Таллин, 31 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. С апреля 2022 года беженцы из Украины, размещенные в Таллине, должны будут переехать в другие места. Об этом сообщило гостелевидение ЭстонииETV.

Kurious Эстония

Сообщается, что таких людей будут расселять по всей стране, в Таллине останется лишь малая часть прибывших украинцев. Уже называются места будущего расселения беженцев.

Так, построенный много лет назад для эстонских пограничников тренировочный комплекс в Табасалу (северная Эстония) по назначению не используется уже многие годы, теперь власти волости Харку решили разместить здесь 60 беженцев с Украины, 20 человек уже нашли свой приют.

«У нас имеется договоренность с Департаментом социального страхования, который направит сюда людей. Но к нам обращались даже напрямую», — рассказал заместитель старейшины волости Харку Роберт Липпин.

На территории комплекса уже работает учебный класс для детей с Украины, некоторые уроки проходят в формате видеоконференции. Сюда на школьных автобусах привозят детей со всей волости Харку. В стенах комплекса разместился детский сад. Дошкольный педагог из Киева Елена ездит сюда каждый день на автобусе.

900 беженцев, проживающих в отелях столицы, разместят на новых местах жительства по всей стране. Важно отметить, что предварительно им покажут места, куда они направятся жить, чтобы у них была возможность отказаться от предложенного варианта.