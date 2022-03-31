Кемерово, , 14:51 — REGNUM В Гурьевском округе Кемеровской области на площади Дворца культуры Салаира прошёл флешмоб в поддержку российских военных — 300 юнармейцев выстроились буквой Z, а также растянули два больших флага России и Юнармии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Z (сс)

«В это непростое для России время особенно важно научить молодое поколение гордиться подвигами отцов и дедов, бережно относиться к истории и традициям нашей многонациональной страны. А защищать Родину можно не только в Вооруженных силах. Каждый из нас своим трудом вносит вклад в стабильность и могущество страны», — отметил глава округа Станислав Черданцев.

Также желающие юнармейцы написали письма солдатам, в которых высказали слова поддержки. Письма будут отправлены вместе с гуманитарной помощью.