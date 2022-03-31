Москва, , 14:50 — REGNUM Высокая инфляция в странах Европейского союза выглядит неизбежной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал информацию о том, что в ЕС наблюдается рекордный рост инфляции.

Евросоюз

«Рост инфляции в европейских странах обусловлен целым рядом факторов, — сказал Мастеров. — Наблюдается серьезный дисбаланс на рынках энергоресурсов, сырья, продовольствия. Во многом такую ситуацию спровоцировала агрессивная санкционная кампания западных стран против России, которая занимает серьезную долю в поставке энергоресурсов, сырья, продовольствия на европейских рынках. Россия также предпринимает ответные шаги, направленные на ее собственную экономическую и продовольственную безопасность, в частности наложив запрет на экспорт удобрений и пшеницы в зарубежные страны».

В этих условиях, как пояснил Мастеров, западные страны столкнулись с серьезными нарушениями в логистических и производственных цепочках, а резкий рост цен на энергоресурсы ставит под вопрос рентабельность деятельности в важнейших отраслях промышленности.

«Дефицит важнейших видов сырья и энергоресурсов на западных рынках, их резкое удорожание ведут к повышению цен во всей цепочке себестоимости, формируемой в процессе производства продукции и ее транспортировки. Уже сейчас наблюдается продовольственный дефицит по важнейшим видам продуктов питания в разных европейских странах. В этих условиях резкий рост цен и высокая инфляция становятся неизбежным явлением», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в экономике Европейского союза формируется ситуация инфляционного шторма.

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