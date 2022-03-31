Ташкент, 31 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Узбекистан стал самым популярным авиамаршрутом у российских граждан в марте, сообщает Подробно.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования билетов пользователей в период с 1 по 22 марта и выяснили, что пятая часть (20,6%) из них купила билеты в Узбекистан», — сообщает издание.

Отмечается, что за билет в один конец туристы платили в среднем 17,3 тысячи рублей.

В десятку самых популярных авианаправлений также вошли Казахстан и Белоруссия — их выбрали по 4% туристов. Доля ОАЭ, Израиля и Грузии не достигла и 2%.