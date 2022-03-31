Вена, , 14:59 — REGNUM Власти Украины угрожают персоналу атомных станций, находящихся под охраной российских войск. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 31 марта в телеграм-канале постоянного представительства России при международных организациях в Вене.

Запорожская АЭС DENAMAX

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Отмечается, что российская сторона принимает все меры, чтобы обеспечить надлежащий уровень ядерной и физической безопасности ядерных объектов Украины. На АЭС продолжает работать украинский персонал, никаких препятствий для его ротации нет. Однако украинские власти мешают нормализации этого процесса, чтобы использовать ситуацию для пропаганды против России.

«В частности, известны факты запугивания персонала украинской стороной, угроз наказания за любое взаимодействие с представителями России, вплоть до уголовного преследования», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта на Украину прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, чтобы запустить миссию по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов на фоне российской военной спецоперации.

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