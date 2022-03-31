Донецк, 31 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республики под обстрел украинских силовиков попал населённый пункт Сигнальное. Об этом 31 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 13:00 с украинских позиций в населённом пункте Новомихайловка по Сигнальному было выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, домостроения в населённом пункте Александровка в Донецкой Народной Республике пострадали в результате обстрела украинских вооружённых формирований.