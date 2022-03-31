Сеул, , 14:49 — REGNUM В марте 2022 года индекс деловой активности (BSI) в Южной Корее составил 83 пункта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по сравнению с февралем текущего года индекс упал на 2 пункта. Известно, что показатель продолжает сокращаться на протяжении трех месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что деловая активность снижается из-за быстрого распространения штамма «Омикрон», роста цен на сырье и затрат на логистику.

Индекс деловой активности — показатель, оценивающий настроения производителей. Показатель более 100 пунктов означает, что большинство производителей положительно смотрит в ближайшее будущее, ниже ста — отрицательно.