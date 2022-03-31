Цхинвал, , 14:48 — REGNUM Транскавказскую магистраль (Транскам), соединяющую Россию и Южную Осетию, закрывают для проезда любых машин из-за опасности схода лавины. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.

Сход лавины Alpinist.biz

«Движение по Транскавказской автомагистрали запрещено с 13:30 до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

В этом году в течение марта трассу неоднократно закрывали из-за того, что сходили лавины на дорогу или была угроза их схода. 9 марта движение там закрыли почти на неделю, из-за чего на границе скопилось более 2,7 машин.

Напомним, Транскам — это единственная дорога, которая соединяет Россию с Южной Осетией.