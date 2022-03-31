31 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Это уже не первый раз, когда западные СМИ не замечают обстрелов мирных жителей в Донецке.

Александр Белов, , 16:00 — REGNUM Американское издание New York Post выставило кадры разрушенного в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил жилого дома в Донецке за последствия действий России на Украине.

СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

Заметка, озаглавленная «Россия продолжает бомбежки украинских городов, несмотря на сделанные на переговорах заявления» (Russia continues bombardment of Ukrainian cities despite peace talk claims), опубликованная 30 марта, содержала видеозапись последствий обстрела жилых домов в Кировском районе.

На кадрах, сделанных с беспилотника, отчетливо виден разрушенный дом №8 по улице Пинтера. Более того, подпись к видеозаписи четко указывает на то, что эти кадры сняты в Донецке.

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«Российские войска продолжили 30 марта нападение на украинские города Киев и Чернигов, отведя небольшую часть войск — несколько часов до этого Москва пообещала сделать шаги, чтобы «повысить взаимное доверие» с помощью мер по деэскалации военного присутствия вокруг этих же городов», — так начинается указанная заметка на New York Post за авторством Эвана Симко-Беднарски.

Симко-Беднарски, в своей заметке обильно приводящий слова официальных лиц Украины, сообщает и об обстреле Донецка.

«Тем временем поддерживаемые Россией сепаратисты в Донецке — оспариваемом городе на востоке Донбасса — заявили, что ударом украинской ракеты разрушена часть жилого дома, в результате чего погибли двое человек», — написал он.

Дезинформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметим, по данным из социальных сетей, на месте обстрела Донецка по-прежнему работают спасатели МЧС. Они разбирают завалы разрушенного обстрелом ВСУ жилого дома. Как указывают местные жители, под завалами до сих пор как минимум ещё один человек.

Напомним, это уже не первый раз, когда западные СМИ не замечают обстрелов мирных жителей в Донецке. Так, 14 марта вооруженные силы Украины нанесли удар тактической ракетой «Точка-У» по центру Донецка, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек, еще более 30 получили ранения. Западные СМИ по большей части либо замолчали факт ракетного удара, либо использовали кадры с места удара с подписями, указывающими на вину России.

«В Европе и США официальные лица не принесли соболезнований, не осудили действий Киева, ни одно зарубежное СМИ не написало о случившемся, массовая гибель людей не стала для них значимой темой», — отметил тогда спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.