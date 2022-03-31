Симферополь, 31 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Гражданин России задержан по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю. Об этом сообщили в ведомстве 31 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

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«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины», — приводит «Крыминформ» слова официального представителя управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елены Варламовой.

Задержанный 1971 года рождения ранее проходил службу в Донецкой Народной Республике, в последнее время жил в Крыму. По данным УФСБ, мужчина сотрудничал с СБУ. Он был задержан при попытке выехать на территорию Украины. Задержанного проверяют на причастность к шпионажу и госизмене.