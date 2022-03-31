Москва, , 14:47 — REGNUM Рост стоимости природного газа и отказ от него в Европе производителей из-за нерентабельности и отсутствия прибыли производителей в ЕС привели к закрытию и простоям использующих газ в больших объемах производств, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Минеральные удобрения Александр Погожев © ИА REGNUM

«Природный газ является основой как сырье для получения большинства азотных удобрений. Такие цены на газ сказались на сильных сокращениях объемов получения минеральных удобрений в Европе.

К этому добавился отказ или запрет поставок их из России. А сейчас и Россия сама не готова отпускать на экспорт в ЕС прежний объём удобрений.

Напомню, что Россия является основным производителем удобрений в мире, имея полную их линейку. В итоге скоро лето, а сельхозпроизводители не в состоянии закупать нужного объёма удобрения.

Даже с учётом того, что цены на продукцию сельского хозяйства уже сейчас выросли, однако почти весь год реализация продуктов была исходя из стоимости и цен по лету и осени. К тому же стоимость топлива в ЕС и США также выросла.

В итоге из-за недополучения сельхозпроизводителей удобрений это скажется на ожидании значительно меньших урожаев и как следствие ещё большего удорожания продуктов уже к осени.

Теперь у многих пришло осознание, что минеральные удобрения хоть и не являются самим продуктом сельхоздеятельности, но они необходимы, как решающий фактор получения хорошего урожая и являются социально значимыми для пищевой промышленности.

ООН уже не первый год бьет тревогу о высокой засушливости в некоторых регионах, что, конечно же, влияет на недополучения урожая. Текущая ситуация также может сказаться на изменении логистических цепочек и недополучения урожая.

Нынешнее положение дел может сработать как «Эффект бабочки» и пройтись по всему миру.

Кроме того, минеральные удобрения применяют для получения лекарственных растений и медикаментов. Прочая химия, пестициды также получаются из нефтепродуктов и тоже могут подорожать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США вывели российские удобрения из-под санкций, чтобы избежать дефицита химической продукции.

Читайте также: «Ъ»: дефицит вынудил США снять санкции с российских удобрений