Москва, 31 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Рост стоимости природного газа и отказ от него в Европе производителей из-за нерентабельности и отсутствия прибыли производителей в ЕС привели к закрытию и простоям использующих газ в больших объемах производств, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

«Природный газ является основой как сырье для получения большинства азотных удобрений. Такие цены на газ сказались на сильных сокращениях объемов получения минеральных удобрений в Европе.

К этому добавился отказ или запрет поставок их из России. А сейчас и Россия сама не готова отпускать на экспорт в ЕС прежний объём удобрений.

Напомню, что Россия является основным производителем удобрений в мире, имея полную их линейку. В итоге скоро лето, а сельхозпроизводители не в состоянии закупать нужного объёма удобрения.

Даже с учётом того, что цены на продукцию сельского хозяйства уже сейчас выросли, однако почти весь год реализация продуктов была исходя из стоимости и цен по лету и осени. К тому же стоимость топлива в ЕС и США также выросла.

В итоге из-за недополучения сельхозпроизводителей удобрений это скажется на ожидании значительно меньших урожаев и как следствие ещё большего удорожания продуктов уже к осени.

Теперь у многих пришло осознание, что минеральные удобрения хоть и не являются самим продуктом сельхоздеятельности, но они необходимы, как решающий фактор получения хорошего урожая и являются социально значимыми для пищевой промышленности.

ООН уже не первый год бьет тревогу о высокой засушливости в некоторых регионах, что, конечно же, влияет на недополучения урожая. Текущая ситуация также может сказаться на изменении логистических цепочек и недополучения урожая.

Нынешнее положение дел может сработать как «Эффект бабочки» и пройтись по всему миру.

Кроме того, минеральные удобрения применяют для получения лекарственных растений и медикаментов. Прочая химия, пестициды также получаются из нефтепродуктов и тоже могут подорожать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США вывели российские удобрения из-под санкций, чтобы избежать дефицита химической продукции.

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