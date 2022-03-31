Вена, , 14:46 — REGNUM Анна Нетребко знает, что на самом деле происходит сегодня на Украине, и свой выбор в пользу «красивой» и богатой западной публики она делает сознательно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 31 марта, комментируя заявление певицы.

Анна Нетребко Manfred Werner

Как сообщалось ранее, живущая в Вене Нетребко (прежде воздерживавшаяся от «осуждения действий России») написала, что «категорически осуждает» действия России, считанное число раз встречалась с президентом Путиным и не получает от России никакой «финансовой поддержки».

Наблюдатели отмечают, что ранее разорвавшие контракты с певицей западные продюсеры могут не удовольствоваться таким заявлением: в Метрополитен-опера уже сказали, что для переговоров о возобновлении контрактов ей придется «отмежеваться от Путина более явно».

«В стан западных русофобов перебежал очередной коллаборационист. Им стала певица Нетребко.

Неспособность людей, причисляющих себя к деятелям культуры, отличить культуру от антикультуры поражает. А ведь именно между культурой и антикультурой, светом и тьмою, Богом и сатаной (в просторечии — фашистами) сейчас идёт война. Да, у сатаны — деньги, контракты, красивая публика, сладкая сытая жизнь… Лицо правды далеко не всегда приятно.

Нетребко помогала Донецкому оперному театру, общалась с представителями свободного Донбасса, ей рассказывали, что там происходило. Знает она и то, что на самом деле происходит на Украине сегодня. Свой выбор в пользу «красивой» и богатой западной публики она делает сознательно. И это хорошо, что исполнять русскую классику ей на Западе, скорее всего, не дадут — она там под запретом. Пусть поёт что-то немецкое или французское, американское или, на крайний случай, польское.

И ещё что в своём публичном обращении ясно дала понять Нетребко, — это то, что ей важно, как её действия и заявления «истолковываются» на Западе, а не в России. Между тем, как их сегодня истолкует наш народ, понятно. И как они отложатся в его памяти, тоже ясно: больше дураков открывать объятия тем, кто в критический момент сделал выбор в пользу Запада, в России не осталось.

Я лично Нетребко не слушаю. Я воспитан на творчестве Ирины Архиповой и Елены Образцовой. Послушайте их записи, сравните с Нетребко, и вам станет ясно, что это, как говорится, разные этажи. Но не это даже в данной ситуации особенно важно — важен тот истинный дух любви к Родине, гражданский дух, который всегда чувствовался и в их творчестве, одухотворяя их голос, и в их жизненной позиции.

Нетребко, сидя на двух стульях, занимала, пусть и частично, место замечательных новых молодых русских певиц. Теперь не будет, и это хорошо.