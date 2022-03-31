Туньси, , 14:46 — REGNUM На групповом фото министров иностранных дел отсутствует исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки, который прибыл в Китай для участия во встрече стран-соседей Афганистана. МИД Китая заявил, что целью встречи было фокусирование внимания на текущем кризисе в Афганистане и поиск решений для достижения мира, стабильности и экономического развития в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

Это третья встреча стран-соседей Афганистана. Предыдущие две встречи состоялись в Исламабаде и Тегеране. Помимо соседей Афганистана, участвует и Россия.

31 марта также проходит встреча расширенной «тройки» с участием спецпосланника США по Афганистану Тома Уэста.

Государственный департамент США заявил, что, по его мнению, все члены расширенной «тройки» едины в том, чтобы убедить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнить свои обязательства по формированию инклюзивного правительства и борьбе с терроризмом.