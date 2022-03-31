Донецк, , 14:44 — REGNUM Домостроения в населённом пункте Александровка в Донецкой Народной Республике пострадали в результате обстрела украинских вооружённых формирований. Об этом 31 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В штабе рассказали, что в результате обстрела украинскими силовиками в Александровке пострадали домостроения по улице Шевченко.

«Подробности уточняются», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об артиллерийском обстреле Александровки рассказали в СЦКК.