Ташкент, 31 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о поправках в законодательство, направленных на совершенствование системы корпоративного управления. Об этом 31 марта сообщает Газета.уз.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

По данным журналистов, из закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» исключена статья 22 («золотая акция»), что отменяет специальное право государства на участие в управлении акционерной компанией.

Отмечается, что «золотая акция» применялась при приватизации государственных предприятий или продаже госпакетов акций компаний, имеющих стратегическое значение, чтобы обеспечить «защиту экономических интересов страны». Она вводилась в компаниях, где доля государства отсутствовала или не превышала 25%.

В публикации подчеркивается, что отмена этого права положительно скажется на повышении интереса крупных потенциальных инвесторов к приватизируемым предприятиям.