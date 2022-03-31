Горно-Алтайск, , 14:43 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проинформирован о задержании уже бывшего заместителя министра природных ресурсов, экологии и туризма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

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«Срок действия служебного контракта с Растворовым завершился 31 марта. Указ о расторжении контракта и его увольнении с госслужбы был подписан главой 15 марта», — говорится в сообщении.

Как отмечается, нарушения были выявлены в ходе проверок, организованных после неоднократных обращений местных жителей в правительство и правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего чиновника обвиняют в превышении полномочий и получении взятки.

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