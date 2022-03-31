Ташкент, , 14:42 — REGNUM При Национальном олимпийском комитете (НОК) Узбекистана создана комиссия спортсменов, новая структура займется защитой их интересов. Об этом 31 марта сообщает Подробно.уз.

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«Комиссия спортсменов — это выборный орган, — говорится в публикации. — Поэтому был сформирован список из 12 кандидатов из различных видов спорта. При этом учитывалась необходимость обеспечения гендерного равенства, и то, что кандидат должен иметь опыт участия в любых трех последних Олимпиадах».

По регламенту состав комиссии должен состоять из пяти или семи спортсменов. Атлеты, избранные в комиссию, имеют право следить и непосредственно участвовать в деятельности Генассамблеи и Исполнительного комитета НОК Узбекистана.