* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 31 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В министерстве внутренних дел Ирака сообщили о ликвидации подпольной сети боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 31 марта сообщает Al-Sumariya со ссылкой на заявление ведомства.

Raad Azeze Военные Ирака

По последним данным, управление контрразведки ликвидировало террористическую ячейку боевиков, состоящую из четырех членов, которая отвечала за материально-техническую поддержку группировки в провинциях Дияла и Саллахуддин.

Журналисты отмечают, что арест боевиков стал результатом долгой кампании по розыску и установлению связей подозреваемых. В то же время, оперативное командование полиции сообщило об аресте троих террористов в Багдаде.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.