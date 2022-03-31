Бурса, Турция, , 14:42 — REGNUM Постоянный совет Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) на заседании 31 марта принял решение объявить в 2023 году город Шуша культурной столицей тюркского мира. Об этом сообщает агентство Report.

Дорожный указатель на Ереван и Шуши Mil.ru

Заседание проходило в турецком городе Бурса. Бурса является культурной столицей в 2022 году.

В заседании совета ТЮРКСОЙ участвует делегация из Азербайджана, которую возглавляет министр культуры Анар Керимов. Керимов выдвинул Шушу кандидатом на звание столицы в сентябре 2021 года.

Напомним, город Шуша перешёл под контроль Баку осенью 2020 года в ходе войны в Нагорном Карабахе. В мае 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город культурной столицей республики.

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