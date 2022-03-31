Лима, 31 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Система быстрого оповещения для продуктов питания Евросоюза выпустила предупреждение о существенном превышении содержания кадмия в авокадо из Перу, в связи с чем Нидерланды приняли решение временно приостановить импорт данного вида фруктов из этой латиноамериканской страны, сообщает новостное агентство La Republica.

Авокадо

Нидерланды являются одним из главных потребителей перуанского авокадо наряду с Чили, Испанией и Россией. Согласно стандартам ЕС, максимальная допустимая концентрация кадмия в продуктах питания составляет 0,05 мг/кг, в то время как в перуанском авокадо она составляет 0,054 мг/кг.

Теперь национальная служба аграрного здоровья начинает поиск источников заражения, в первую очередь среди плантаций, находящихся в непосредственной близости от предприятий горнодобывающей промышленности. Длительное воздействие малых доз кадмия на организм вызывает нарушения в работе почек, желудка, а также приводит к повышенной хрупкости костей.