Кабул, , 14:40 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари на виртуальной встрече по гуманитарной помощи Афганистану заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны услышать от исламского мира, что «исламские учения не ограничивают женщин». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

«Признавая чувствительность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к отступлению от своих правил, мы также подчёркиваем важность недопущения повторной изоляции Афганистана», — заявил аль-Ансари на виртуальном саммите ООН 31 марта.

Катарский дипломат добавил, что изоляция Афганистана укрепит позиции радикализма в стране.

«В нашем диалоге с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мы должны занимать чёткую позицию в отношении любых нарушений прав человека», — заявил пресс-секретарь МИД Катара.

«Мы не должны оставлять Афганистан на произвол судьбы. Мы однажды так поступили и знаем, чем это закончилось», — добавил Аль-Ансари.

Представитель МИД Катара, наряду с критикой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за их политику в отношении женщин, заявил, что его страна является сторонником сотрудничества с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщается, что семьи большинства лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проживают в Катаре и пользуются прямой поддержкой правительства страны.