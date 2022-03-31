Москва, , 14:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре специальную военную операцию на Украине, передаёт 31 марта пресс-служба Кремля.

Норвегия

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Президент России объяснил премьер-министру причины проведения специальной операции на Украине, её цели и задачи.

Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам. В частности, лидеры обсудили безопасность населения на Украине и организацию гуманитарных коридоров для эвакуации, в том числе из Мариуполя.

Наконец, Путин также информировал премьер-министра Норвегии о переговорах российских и украинских представителей, очередной раунд которых состоялся на днях в Стамбуле.