Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM Температура воздуха в апреле в Ростовской области будет выше средних многолетних значений, сообщила ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

Весна Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Синоптик рассказала, что в отдельных Ростовской области температура воздуха будет составлять +26 градусов. Количество осадков не превысит уровень среднемесячной нормы, пишет портал 161. ru. Небольшое похолодание может наступить с 3 апреля, когда днём будет не теплее +4…+10 градусов.

Во второй и третьей декаде месяца в ночные часы температура воздуха составит +10 градусов, в дневные часы воздух будет прогреваться до +18…+21 градуса. Не исключены грозовые дожди. К концу месяца в дневные часы в ряде территорий Ростовской области ожидается до +25 градусов.