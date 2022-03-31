Эрдоган оценил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе
Анкара, 31 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Действия Азербайджана в Нагорном Карабахе являются оборонительными, заявил 31 марта президент Турции Реджеп Эрдоган.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эрдоган
Турецкий президент заявил, что Азербайджан полностью соблюдает положения трёхстороннего соглашения, подписанного с Россией и Арменией.
«Следовательно, нарушения со стороны Азербайджана нет. Поскольку имело место нападение на Азербайджан, был и оборонительный ответ», — сказал Эрдоган.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта силы Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.