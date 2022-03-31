Москва, 31 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Сложившийся, в настоящее время, курс рубля (относительно основных резервных валют — доллара и евро) является результатом весьма нестандартного взаимодействия централизованного регулирования и независимых, трудно прогнозируемых, внешних факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Регуляторный элемент, определяется мерами предпринятыми Банком России для пресечения спекулятивных операций на валютном рынке. ЦБ РФ с одной стороны, установив 80%-ю продажу валютной выручки, обеспечив массированный приток долларов и евро на внутренний рынок.

Таким образом, наши мощные экспортеры обеспечили колоссальное предложение инвалюты. В то же время, регулятор перекрыл возможности чисто спекулятивных покупок, установив «заградительную» комиссию в 12% для физических лиц и повысив ключевую ставку до 20%.

Тем самым была создана конструкция, предполагающая, что покупать доллары и евро будут только те, кому это действительно нужно для реальной хозяйственной деятельности. т.е. валюта не должна была больше служить инструментом накопления (а тем более, спекуляции), а играть сугубо узкофункциональную роль средства платежа.

Своей цели Центробанк достиг, причем помощь ему, как это ни парадоксально звучит, оказали те самые санкции «коллективного запада», которые должны были (по замыслам их авторов), помимо всего прочего, обрушить национальную валюту России.

Блокировка платежей российских компаний и финансовых институтов регуляторами США и Евросоюза, по истечении времени, привели к прямо противоположному эффекту.

При ограничении поставок из стран, присоединившихся к «антироссийскому сговору», а также невозможности осуществления расчетов в некогда популярных валютах, покупка долларов и евро нашими компаниями утратил какой-либо рациональный смысл.

Возможно, банки были бы не прочь подкупить валюты для обеспечения депозитных вкладов. Однако, в условиях «перекрытия» притока наличных долларов и евро в Россию извне (в результате прямого запрета регуляторов «коллективного Запада), данная операция утратила смысл.

Итогом взаимодействия мер предпринятых Банком России и чисто внешних, находящихся за пределами национальной экономической политики, обстоятельств, стало формирование уникальной модели формирования курса национальной валюты.

Постоянный приток долларов и евро, обеспечиваемый экспортерами, оказывается, особо никому не нужен. В результате, избыток валюты, выбирается с рынка через своих представителей самим же регулятором.

Причем данный механизм отнюдь не статичен. Он имеет все предпосылки для дальнейшей трансформации, что связано, с перспективой перевода экспортных расчетов российских компаний на рублевую основу.

Какова бы ни была форма этого перехода, он сформирует принципиально новые пропорции на внутреннем валютном рынке. Таким образом, предпринятые США и их союзниками, действия по дестабилизации финансовой системы России привели к обратному эффекту.

Рубль, пережив первый «шок», вопреки ожиданиям недружественных стран, укрепился. Данное обстоятельство, не могло не оказать мощного психологического эффекта, если не на политиков, то на деловые круги Запада.

В частности это нашло свое отражение в том недоумении, которое явно присутствует в высказываниях американского инвестора Адама Таунсэнда.

Для рационально мыслящих представителей бизнеса все происходящее в России — это и явный признак неэффективности санкций, и удар по мировой гегемонии доллара, и демонстрация силы российской экономики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль укрепился в условиях введённых Западом санкций, и это удивительно. Об этом инвестор из США Адам Таунсэнд написал на своей странице в Twitter.

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