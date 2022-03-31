Ульяновск, 31 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Ульяновске завершили расследование уголовного дела, которое началось после обнаружения в подвале трупа. Обвиняемому в преступлении удавалось несколько месяцев скрываться от правосудия. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Под уголовное преследование попал 36-летний ульяновец. По данным правоохранителей, 22 — 23 июля 2021 года около дома по переулку 2-й Брянский Засвияжского района Ульяновска он избил 54-летнего знакомого, который скончался на месте происшествия от полученных травм. По версии следствия, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

В управлении также установили, что фигурант уголовного дела спрятал труп в подполе дома и скрылся, постоянно меняя место жительства и номера телефона. Его задержали в Ульяновске 21 декабря 2021 года.

Обвиняемый арестован. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Ульяновске ушло в суд уголовное дело по факту смерти 55-летней женщины, тело которой находилось на балконе. Следствие полагает, что её забили насмерть

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