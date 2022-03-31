Красноярск, 31 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Подозреваемого в надругательстве над семилетней девочкой разыскивают в Красноярске.

Педофил

Как сообщили ИА REGNUM 31 марта в Главном следственном управлении СКР по региону, уголовное дело возбуждено по факту совершения иных действий сексуального характера неустановленным лицом в отношении ребёнка (п «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Предварительно установлено, что 12 января 2022 года мужчина проследовал за девочкой в подъезд дома на улице Новгородская. Злоумышленник совершил в отношении ребёнка «иные действия сексуального характера», а затем скрылся.

Преступника пока не нашли. Между тем следствие располагает видеозаписью с его изображением.

«Обращаемся к жителям Красноярского края с просьбой оказания помощи в установлении личности и розыске подозреваемого», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии житель Адыге-Хабльского района обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.

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